الكاظمي يوجه بزيادة التأشيرات الممنوحة للزائرين الأجانب خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين

وجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الخميس بزيادة التأشيرات الممنوحة للزائرين الأجانب خلال زيارة أربعينية الإمام الحسين.

وذكر بيان حكومي، أن "الكاظمي وجه بمضاعفة عدد التأشيرات الممنوحة للزائرين من الدول الإسلامية الذين يرومون زيارة العراق، عن العدد الذي تم إقراره سابقا بسبب جائحة كورونا وظروفها القاهرة، وليزداد العدد من 40 ألف إلى 80 ألف زائر".

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وأضاف، أن "هذه الزيادة تأتي مع قرب زيارة أربعينية الإمام الحسين بن علي (عليهما السلام) لما تمثله من أجواء روحانية دينية مؤمنة خالصة، وليتسنى لأكبر عدد ممكن من الزائرين الكرام حضور مراسم عزاء سيد الشهداء مع التزام جميع الوافدين بشروط اللقاح واختبار المسحة والالتزامات الصحية الأخرى".

وفي وقت سابق دعا وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اتصال مع نظيره العراقي فؤاد حسين، إلى السماح لعدد أكبر من الإيرانيين بالمشاركة في زيارة الأربعين.



المصدر: RT