عبد اللهيان يدعو العراق لزيادة العدد المسموح للإيرانيين المشاركين في زيارة الأربعين

دعا وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال اتصال مع نظيره العراقي، فؤاد حسين، إلى السماح لعدد أكبر من الإيرانيين بالمشاركة في زيارة الأربعين.

وأفادت الخارجية الإيرانية، في بيان، بأن عبد اللهيان وحسين بحثا في اتصال هاتفي بينهما الأربعاء آخر التطورات في العلاقات بين إيران والعراق، فضلا عن القضايا الإقليمية ومكاسب مؤتمر بغداد.

وخلال هذه المحادثات الهاتفية، تطرق عبد اللهيان إلى قضية مشاركة الإيرانيين في مراسم زيارة أربعين الإمام الحسين في كربلاء، مشيرا إلى أن بلاده تتوقع من الجانب العراقي بزيادة العدد المسموح به للزوار من إيران مع مراعاة البروتوكولات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية العراقي، حسب البيان، أن حكومة بلاده تبذل جهودها لبحث سبل زيادة عدد الزوار مع مراعاة البروتوكولات الصحية، مضيفا أنه سيدرس الموضوع وسيرد لاحقا.

وسمحت الحكومة العراقية بمشاركة 30 ألف زائر إيراني في مراسم زيارة أربعين الإمام الحسين لهذا العام.

المصدر: وكالات إيرانية