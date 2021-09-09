"معاريف": الحكومة البحرينية تقرر تسهيل حصول الإسرائيليين على تأشيرة لدخول أراضيها

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن "البحرين قررت تسهيل حصول الإسرائيليين على تأشيرة لدخول أراضيها، قبل انطلاق خط الطيران المباشر بين إسرائيل والبحرين".

ولفتت الصحيفة إلى أن "شركة "طيران الخليج" ستقوم بإطلاق رحلاتها المباشرة إلى تل أبيت ابتداء من 4 تشرين أول/اكتوبر"، موضحة أن "البحرين قررت إلغاء طلب استصدار كشف للحساب البنكي للإسرائيليين الراغبين بالدخول الى البلاد"، مبينة أن "هذا القرار كانت قد فرضته البحرين بعد طلب مشابه من إسرائيل للبحرينيين الراغبين بزيارة إسرائيل".

وأكدت الصحيفة أن "تكلفة تأشيرة الدخول الى البحرين تبلغ تسعة دنانير بحرينية "27 دولارا"، وانه بإمكان الإسرائيليين الراغبين بزيارة البحرين ان يقدموا طلبا للحصول على التأشيرة الكترونيا"، مبينة أن "شركة "طيران الخليج" ستقون بتسيير رحلتين أسبوعيتين من البحرين الى إسرائيل يومي الاثنين والخميس وستكلف التذكرة 299 دولارا، وتستغرق الرحلة ساعتين ونصف".

المصدر: صحيفة "معاريف" العبرية