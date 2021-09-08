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صحفي سعودي ينفي شائعات عن وفاة مدير الأمن العام السابق بعد أن أقاله الملك سلمان

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صحفي سعودي ينفي شائعات عن وفاة مدير الأمن العام السابق بعد أن أقاله الملك سلمان
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مدير الأمن العام السعودي السابق، خالد بن قرار الحربي.
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نفى نائب رئيس تحرير صحيفة "سبق" السعودية، عبدالله البرقاوي، شائعات منسوبة له عن وفاة مدير الأمن العام، خالد بن قرار الحربي، الذي أقاله العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتناقلت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات تزعم أن الحربي توفي بأزمة قلبية منسوبة الخبر إلى البرقاوي.

وردا على ذلك قال البرقاوي عبر "تويتر" اليوم الأربعاء: "أتمنى عدم تداول الشائعات التي تحمل اسمي. لست مسؤولا عن أي خبر ينشر في غير الموقع الرسمي لصحيفة سبق وحسابي هذا في تويتر. غالبية الصفحات المتداولة مزورة، تحققوا من صحة الأخبار قبل إعادة إرسالها".

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وانتشرت هذه الشائعات بعد أن أصدر الملك سلمان، أمس الثلاثاء، أمرا بإعفاء الحربي من منصب مدير الأمن العام التابع لوزارة الداخلية وإحالته للتحقيق في قضية فساد.

وكشف الأمر المالكي أن قرار إقالة المسؤول الأمني جاء "بناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصا من منسوبي القطاع العام والخاص".

المصدر: RT

 

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