الاتحاد العام التونسي للشغل ينتقد تصريحات برلمانيين ويصفها بأنها "هرولة واستقواء بالأجنبي"

نور الدين الطبوبي أثناء كلمته ـ (الاتحاد العام التونسي للشغل)

ندد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي بما اعتبرها دعوات للاستقواء بالخارج بعد تصريحات لنائبين أحدهما من كتلة "النهضة" في فيينا.

وقال الطبوبي خلال مشاركته في يوم المعلم، إن الشعب التونسي هو صاحب السيادة و صاحب الإرادة وإن الانتخابات هي وسيلة من وسائل ممارسة هذه الإرادة.

وأضاف أنه لا يمكن الاستقواء بالقوى الخارجية للتدخل في الشؤون الخاصة للبلاد التونسية.

وقالت وسائل إعلام تونسية إن تصريحات الطبوبي جاءت تعليقا على مشاركة اثنين من مجلس النواب المجمد، أحدهما من حزب النهضة، وكان رئيس البرلمان فوضهما في الحديث خلال اجتماع في العاصمة النمساوية فيينا.

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وانتقد النائبان الرئيس قيس سعيّد والإجراءات التي اتخذها بإقالة الحكومة وتجميد البرلمان، وهو ما أثار حفيظة سياسيين في تونس، واعتبروا أن كلام النائبين "محاولة للاستقواء بالأجنبي".

وحذر الطبوبي من خطورة تلك الممارسات ووصفها بأنها نوع من الهرولة، وقال إن "أي مسؤول يمثل تونس في الخارج.. فلا للهرولة ولا للاستقواء بالأجنبي، ولسنا بحاجة إلى ذلك نحن شعب واع بقراراته ولا يستهان به". حسب تعابير الطبوبي.

المصدر: وسائل إعلام تونسية