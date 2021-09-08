رئيس الحكومة الليبية يزور تونس غدا للقاء الرئيس التونسي

كشف رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، خلال جلسة مساءلة بمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق اعتزامه زيارة تونس غدا الخميس، للقاء الرئيس قيس سعيد.

وقال الدبيبة: كان هناك تقرير من الإنتربول في تونس يتهم الليبيين بتصدير الإرهاب، وهذا غير صحيح .. نحن نعرف وكل العالم يعرف وبالإحصائيات من أين يأتي الإرهاب.. ونحن لا نتهم دولة تونس فنحن أشقاء وجيران وعلاقتنا علاقة أخوة وعلاقات اقتصادية".

وكانت السلطات الليبية والتونسية قد نفت ما تداولتها بعض الوسائل الإعلامية بتسلل إرهابيين من ليبيا إلى تونس.

وأكد الدبيبة، في وقت سابق أن ما وصفها بالادعاءات المغلوطة بشأن الأوضاع الأمنية بين تونس وليبيا، لن تؤثر سلبا على العلاقات بين البلدين.

المصدر: موزاييك