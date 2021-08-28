الدبيبة لبعض دول الجوار: "أنتم من جلب لنا الإرهابيين وحاسبوا أنفسكم قبل الاتهام" (فيديو)

أكد رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة في كلمة للشعب الليبي مساء الجمعة أن الإرهاب قادم إلى ليبيا من الخارج، وأن الشعب الليبي شعب حر ولا يقبل اتهامه بالإرهاب.

وذكر الدبيبة أنه أرسل وفدا إلى تونس لتوضيح الموقف الليبي، مشددا على أن الحكومة تسعى لبناء علاقات طيبة مع دول الجوار.

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وقال: "لن نقبل باتهامنا بالإرهاب.. أنتم من جلب لنا الإرهابيين وحاسبوا أنفسكم قبل الاتهام. نحن شعب حر ولا يمكن أن نقبل اتهامنا بالإرهاب وأنتم حاسبوا أنفسكم يا من تتهموننا بالإرهاب".

وأضاف: "بعض الدول الجارة اتهمتنا بأننا إرهابيون.. لكن العشرة آلاف إرهابي الذين دخلوا بلادنا من أين أتوا؟ أنتم الذين جلبتموهم لنا.. الإرهاب جاءنا من الخارج وخصوصا في بعض الدول الجارة".

وألمح الدبيبة إلى أن السلطات الرسمية في تونس تبنت الاتهامات ضد الدولة الليبية، وقال: "أرسلت وفدا كبيرا إلى تونس لنفهم كيف تم اتهامنا بالإرهاب".

وأضاف: "شعبنا قاوم الإرهاب في كل مكان في ليبيا ولا يزال".

وتابع: "إذا كانت دولة تونس تريد بناء علاقات حقيقية وصادقة معنا لا بد من احترام دول الجوار.. نحن أصبحنا فطنين تفطنا للألاعيب الدولية ولا يمكن أن نقبل تكرار المشاهد السابقة، ولا يمكن أن نرضى بأن يتم الضحك على الليبيين مرة أخرى".

وأثارت تصريحات الدبيبة التي اتهم فيها تونس ضمنا بتصدير الإرهاب لبلاده، موجة غضب واسعة لدى التونسيين.

وعبر نشطاء تونسيون عن استيائهم من تصريحات الدبيبة متهمين إياه بالتحامل على تونس لكونه اختار الرد على تقارير إخبارية فيما لم يصدر عن السلطات التونسية أي إساءة تجاه ليبيا.

وقال الإعلامي سمير الوافي في منشور على حسابه في موقع "فيسبوك": "الحنكة السياسية خذلت الدبيبة"، معتبرا أنه تحامل على تونس وتطاول عليها بانفعال "لا يليق برجل دولة عمره السياسي لا يساوي 1% من تاريخ العلاقات بين البلدين".

وتابع: "تونس لم يصدر منها أي موقف رسمي خلال المدة الأخيرة يتهم ليبيا باحتواء إرهابيين.. وكل ما نشر هي تقارير إعلامية أغلبها مصدرها ليبي ونقلتها وسائل الإعلام التونسية.. وحتى وثيقة مكتب الانتربول التي راجت وانتشرت سربتها وسائل إعلام ليبية.. وهناك نائب ليبي أكد تلك التهديدات في تصريحاته بقطع النظر عن مصداقيته!".

المصدر: RT + وكالات