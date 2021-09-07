 
مباشر

رئيس الوزراء الفلسطيني يحمل إسرائيل مسؤولية حياة الأسرى الفارين من سجن جلبوع

أخبار العالم العربي

رئيس الوزراء الفلسطيني يحمل إسرائيل مسؤولية حياة الأسرى الفارين من سجن جلبوع
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ـ (وكالة وفا)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r8g0

حمل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية السلطات الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الأسرى الذين تمكنوا من الفرار من سجن جلبوع وأشاد بما قاموا به.

إقرأ المزيد
"الجهاد الإسلامي" تتوعد إسرائيل في حال اغتيال الأسرى الفارين من سجن "جلبوع"

وقال اشتية في لقاء مع الصحفيين في مكتبه برام الله إن "من حق كل أسير أن أن يخرج من السجن بأي طريقة" وأضاف "نحمل إسرائيل مسؤولية أرواح أبنائنا الستة".

وتواصل قوات أمنية إسرائيلية عمليات البحث عن الأسرى الذين تمكنوا من الفرار خارج السجن عبر عملية شبهها كثيرون بأفلام هوليوود، وهو ما ترك سلطات سجن جلبوع تحدق في الفتحة التي أحدثوها في أرضية الزنزانة ودفع الفلسطينيين للاحتفال في الشوارع.

وكان نادي الأسير الفلسطيني أعلن أن السلطات الإسرائيلية اتخذت إجراءات عقابية بحق معتقلي الجهاد الإسلامي في السجون الإسرائيلية التي ينتمي إليها خمسة من الهاربين بينما السادس قيادي سابق في كتائب شهداء الأقصى الذراع المسلحة لحركة فتح.

المصدر: "رويترز"

 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا