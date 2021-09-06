المسجد الأقصى يشهد مراسم عسكرية لدفن رفات جندي أردني (صور)

جرت في المسجد الأقصى في القدس مراسم عسكرية لدفن رفات جندي أردني عثر عليها في موقع تلة الذخيرة قرب حي الشيخ جراح في القدس.

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وقال مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني في 12 أغسطس إن "القوات المسلحة تنسق مع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، لإجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة هوية الشهيد، الذي عثر مع رفاته على سكين وخاتم وخوذة وقناع غاز تابعة للجيش الأردني".

وأضاف المصدر أنه "يعتقد أن الرفات تعود لجندي أردني استشهد في موقع تلة الذخيرة القريب من حي الشيخ جراح خلال معارك خاضها الجيش الأردني في حرب يونيو عام 1967".

وعثر عمال خلال حفريات لأعمال بناء خط القطار البلدي في القدس على رفات شخص وبقربها سكين وخاتم وخوذة تابعة للجيش الأردني، بحسب ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.

وذكرت القناة أنه تم اكتشاف الرفاة في موقع تلة الذخيرة القريب من حي الشيخ جراح في القدس.

المصدر: RT+المملكة+ "القناة 12"