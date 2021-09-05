مصر تعزي تركيا في ضحايا حادث اصطدام قطار بحافلة

أعربت مصر، اليوم الأحد، عن تعازيها لتركيا في ضحايا حادث اصطدام قطار نقل بحافلة صغيرة في شمال غرب البلاد.

وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية المصرية: "تابعت مصر بكل حزن وأسى الأنباء الواردة بشأن حادث الاصطدام بين قطار وحافلة بتركيا مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين".

إقرأ المزيد

وأكمل البيان: "تعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم، كما تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".

ولقي 6 أشخاص مصرعهم، عصر اليوم الأحد، جراء حادث تصادم حافلة صغيرة تقل عمال مصنع بقطار متجه إلى مدينة جيركيزكوي بتركيا.

المصدر: RT