مصر تعزي تركيا في ضحايا حادث اصطدام قطار بحافلة
RIA NOVOSTI RIA NOVOSTI
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أعربت مصر، اليوم الأحد، عن تعازيها لتركيا في ضحايا حادث اصطدام قطار نقل بحافلة صغيرة في شمال غرب البلاد.
وفي بيان لها، قالت وزارة الخارجية المصرية: "تابعت مصر بكل حزن وأسى الأنباء الواردة بشأن حادث الاصطدام بين قطار وحافلة بتركيا مما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين".
وأكمل البيان: "تعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها لأسر ضحايا هذا الحادث الأليم، كما تعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين".
ولقي 6 أشخاص مصرعهم، عصر اليوم الأحد، جراء حادث تصادم حافلة صغيرة تقل عمال مصنع بقطار متجه إلى مدينة جيركيزكوي بتركيا.
المصدر: RT
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