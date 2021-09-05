تركيا.. مقتل 6 أشخاص بحادث اصطدام قطار بحافلة صغيرة

أفادت وكالة "ديميرورين" التركية بمقتل 6 أشخاص بحادث تصادم بين قطار نقل وحافلة صغيرة في شمال غرب البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن "الحادث وقع عند معبر للسكك الحديدية في أرجين، بولاية تكيرداغ، حيث اصطدمت حافلة صغيرة تقل عمال مصنع بقطار متجه إلى جيركيزكوي القريبة في الساعة 8 صباحا (بالتوقيت المحلي)".

وأظهرت صور المركبة المنكوبة مقلوبة على سطحها بجانب قضبان السكك الحديد.

في عام 2018، توفي 25 شخصا عندما خرج قطار ركاب عن مساره في كورلو المجاورة.

وقد تم إلقاء اللوم في هذا الحادث على هطول الأمطار الغزيرة مما تسبب في انهيار سد.

المصدر: "أسوشيدبرس"