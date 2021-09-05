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مراسلنا: هجوم جديد لـ"داعش" يودي بحياة ثلاثة جنود عراقيين

أخبار العالم العربي

مراسلنا: هجوم جديد لـ
الجيش العراقي
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بأن تنظيم "داعش" شن هجوما جديدا أودى بحياة ثلاثة عناصر من الجيش العراقي في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وذكر مراسل RT، أن قوة من الفرقة 14 في الجيش العراقي، تعرضت فجر اليوم إلى هجوم مسلح من قبل عناصر تنظيم "داعش" في قضاء مخمور بمحافظة نينوى.

وأضاف، أن الهجوم الذي شن على نقطة تفتيش في قرية (لاكجة)، أودى بحياة ثلاثة جنود وجرح آخر.

وقبل هذا الهجوم بساعات شن التنظيم هجوما على قوة من الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك، أودى بحياة 12 عنصرا وجرح ثلاثة آخرين.

المصدر: RT

 

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