الشرطة الجزائرية توقف 4 أشخاص تورطوا في تهريب نبيل القروي من تونس

أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، توقيف 4 أشخاص تورطوا في تهريب رجل الأعمال التونسي، رئيس حزب "قلب تونس"، نبيل القروي، وشقيقه البرلماني، غازي القروي، إلى الجزائر.

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وأكدت صحيفة "النهار" الجزائرية أن الشرطة القضائية بمدينة تبسة أنهت التحقيقات الأولية بخصوص دخول نبيل القروي وشقيقه التراب الجزائري بطريقة غير شرعية، مضيفة أنه تم توقيف 4 أشخاص، من بينهم امرأة، تورطوا في عملية تهريب الشقيقين التونسيين.

وأضافت أن التحقيقات الأولية حددت أيضا هوية تونسيين اثنين شاركا في تهريب نبيل القروي وشقيقه إلى الجزائر.

ومن المرتقب أن يتم عرض نبيل القروي وشقيقه غازي القروي، اليوم السبت، على وكيل الجمهورية بمحكمة محافظة قسنطينة.

وكانت السلطات الأمنية التونسية أصدرت الثلاثاء مذكرة جلب بحق نبيل القروي وشقيقه، بعد دخولهما إلى الجزائر بطريقة "غير قانونية".

المصدر: وسائل إعلام جزائرية