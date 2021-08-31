 
مباشر

تونس تصدر مذكرة جلب بحق نبيل القروي وشقيقه بعد دخولهما الجزائر

أخبار العالم العربي

تونس تصدر مذكرة جلب بحق نبيل القروي وشقيقه بعد دخولهما الجزائر
Reuters ZOUBEIR SOUISSI
المرشح الرئاسي التونسي السابق نبيل القروي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r6iw

أصدرت السلطات الأمنية التونسية، اليوم الثلاثاء، مذكرة جلب بحق رجل الأعمال، رئيس حزب "قلب تونس"، نبيل القروي، وشقيقه، بعد دخولهما إلى الجزائر بطريقة "غير شرعية".

إقرأ المزيد
توقيف رجل الأعمال التونسي نبيل القروي بمدينة تبسة الجزائرية الحدودية مع تونس
توقيف رجل الأعمال التونسي نبيل القروي بمدينة تبسة الجزائرية الحدودية مع تونس

وأذنت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية بمحافظة القصرين (وسط البلاد)، للسلطات الأمنية بإصدار مذكرة جلب، ما يتيح لتونس المطالبة بتسليم نبيل القروي وشقيقه ومحاكمتهما بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية، وذلك وفق الاتفاقيات الثنائية بين تونس والجزائر، بحسب موقع "الصباح نيوز".

ونقلت "الشروق" عن مصدر قوله إنه "يمكن للسلطات الأمنية في تونس، أن تطلب في وقت لاحق، تعاونا دوليا في تنفيذ مذكرة الجلب الصادرة ضد نبيل القروي وشقيقه، إذا ما لم يتم ترحيلهما إلى تونس".

وقد ألقي القبض على الأخوين القروي، أمس الأحد، في مدينة تبسة وجرى إيقاف مجموعة من الأشخاص المتورطين في مساعدتهما على اجتياز الحدود البرية بولاية القصرين.

المصدر: "الشروق" + "الصباح"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا