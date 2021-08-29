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توقيف رجل الأعمال التونسي نبيل القروي بمدينة تبسة الجزائرية الحدودية مع تونس

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توقيف رجل الأعمال التونسي نبيل القروي بمدينة تبسة الجزائرية الحدودية مع تونس
Reuters
رجل الأعمال التونسي نبيل القروي
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قال مراسل RT في الجزائر يوم الأحد إن قوات الأمن قبضت على رجل الأعمال التونسي ورئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي في ساعة متأخرة من ليلة السبت بمدينة تبسة الجزائرية الحدودية مع تونس.

وأفاد نقلا عن مصادر بأن نبيل القروي موقوف لتقديمه أمام القضاء رفقة جزائري متهم بإدخاله البلاد بصفة غير شرعية.

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وذكرت وسائل إعلام أن القروي المتابع في تونس في قضايا فساد كان يقيم لدى مواطن بالحدود الجزائرية التونسية.

يذكر أن رئيس حزب "قلب تونس" وصاحب قناة "نسمة" التلفزيونية قد تغيب عن الساحة السياسية والإعلامية في تونس منذ الإفراج عنه مطلع شهر يونيو الماضي.

وفي عام 2019، تغلب القروي على معظم المرشحين في الانتخابات الرئاسية ليصل إلى جولة الإعادة، على الرغم من أنه قضى معظم فترة الحملة الانتخابية في السجن. وخسر في نهاية المطاف أمام الرئيس قيس سعيد الذي فاز باكتساح.

وحل حزب "قلب تونس" في المركز الثاني بعد حزب "النهضة" الإسلامي المعتدل في الانتخابات البرلمانية في العام نفسه وانضم إلى دعم الأغلبية البسيطة لحكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي التي تخوض صراعا على السلطة مع الرئيس.

المصدر: RT + وسائل إعلام

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