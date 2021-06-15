تونس.. القضاء يفرج عن المرشح الرئاسي السابق نبيل القروي

أعلن محام وحزب "قلب تونس" أن القضاء التونسي أفرج عن نبيل القروي، قطب الإعلام والمرشح السابق في انتخابات الرئاسة، بعد احتجازه لأكثر من 6 أشهر بتهم تبييض الأموال والتهرب الضريبي.

وكان القروي، مالك قناة "نسمة" التلفزيونية المحلية ورئيس حزب "قلب تونس" ثاني أكبر حزب في البرلمان، قد اعتقل في ديسمبر للمرة الثانية بتهمة تبييض الأموال والتهرب الضريبي.

وظهر القروي في مقطع مصور نشرته إذاعة "موزايك إف إم" عبر موقعها الإلكتروني وهو يخرج من سجن المرناقية، حيث وجد عائلته وأعضاء من حزبه في انتظاره خارج السجن.

وفي عام 2019، تغلب القروي على معظم المرشحين في الانتخابات الرئاسية ليصل إلى جولة الإعادة، على الرغم من أنه قضى معظم فترة الحملة الانتخابية في السجن. وخسر في نهاية المطاف أمام الرئيس قيس سعيد الذي فاز باكتساح.

وحل حزب "قلب تونس" في المركز الثاني بعد حزب "النهضة" الإسلامي المعتدل في الانتخابات البرلمانية في العام نفسه وانضم إلى دعم الأغلبية البسيطة لحكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي التي تخوض صراعا على السلطة مع الرئيس.

المصدر: "رويترز"