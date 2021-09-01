الغنوشي يجمد عضوية عماد الحمامي في حركة النهضة

قرر رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي تجميد عضوية عماد الحمامي في الحزب وإحالته للجنة النظام.

وجاء في بيان أن تجميد عضوية عماد الحمامي يعود لتكرر تجاوزاته لسياسات الحركة.

وقالت الحركة في بيان "عملا بأحكام القانون الأساسي لحزب حركة النهضة قرر رئيس الحزب تجميد عضوية عماد الحمامي في الحزب وإحالته على لجنة النظام بسبب تكرر تجاوزاته لسياسات الحركة".

المصدر: RT