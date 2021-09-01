الغنوشي يجمد عضوية عماد الحمامي في حركة النهضة
Reuters
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قرر رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي تجميد عضوية عماد الحمامي في الحزب وإحالته للجنة النظام.
وجاء في بيان أن تجميد عضوية عماد الحمامي يعود لتكرر تجاوزاته لسياسات الحركة.
وقالت الحركة في بيان "عملا بأحكام القانون الأساسي لحزب حركة النهضة قرر رئيس الحزب تجميد عضوية عماد الحمامي في الحزب وإحالته على لجنة النظام بسبب تكرر تجاوزاته لسياسات الحركة".
المصدر: RT
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