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فرنسا وألمانيا توقعان اتفاقية تعاون في مجال النقل الجوي التكتيكي

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فرنسا وألمانيا توقعان اتفاقية تعاون في مجال النقل الجوي التكتيكي
Twitter@florence_parly
وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي ونظيرتها الألمانية، أنغريت كرامب - كارينباور
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وقعت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي مع نظيرتها الألمانية، أنغريت كرامب - كارينباور اتفاقية التعاون الحكومية الدولية الثانية بين البلدين في مجال النقل الجوي التكتيكي.

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وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء سرب ثنائي ومركز تدريب في قاعدة Evreux الجوية للتأسيس الرسمي للسرب الفرنسي الألماني في 1 سبتمبر 2021.

ويشكل أسطول النقل الجوي التكتيكي الثنائي الوطني نتيجة العمل الذي تم إطلاقه في عام 2016 مجالا رئيسيا جديدا للتعاون بين فرنسا وألمانيا، مما يساهم في تعزيز التنسيق بين القوات المسلحة للبلدين.

وفاء الفكاني

 

المصدر: RT

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