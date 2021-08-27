وزير الخارجية الفرنسي: عملية الإجلاء من مطار كابل انتهت بسبب تعذر توفير الأمن

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الجمعة أن فرنسا ستبقي على الاتصالات مع مسؤولي طالبان في أفغانستان لضمان السماح للأفراد المهددين بالخطر بمغادرة البلاد.

وأوضح الوزير في بيان مشترك مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أن عملية الإجلاء الفرنسية من مطار كابل انتهت مساء الجمعة بسبب تعذر توفر الأمن ومسارعة القوات الأمريكية للرحيل.

وأفاد بأن موظفي السفارة الفرنسية في كابل موجودون حاليا في الإمارات.

وأوضحت وزيرة الدفاع أن باريس ستواصل مساعدة الراغبين في مغادرة أفغانستان وأضافت أن نحو ثلاثة آلاف فرد منهم 2600 أفغاني، نقلوا إلى فرنسا خلال العملية.

L’opération Apagan, déclenchée le 15 août à la demande du Président de la République, a pris fin ce soir. En moins de deux semaines, les militaires français ont mis en sécurité près de 3 000 personnes, dont plus de 2 600 Afghans qui ont été accueillis en France. — Florence Parly (@florence_parly) August 27, 2021

وأشادت الوزيرة بالتزام الجنود والدبلوماسيين الفرنسيين وضباط الشرطة الذين خاطروا بحياتهم بالسماح لآلاف الأشخاص بالهروب من الرعب، كما وجهت الشكر لحلفاء باريس على تضامنهم ودعمهم لهذه العملية التي أجريت باحترافية.

Cette opération prend fin, mais la France reste mobilisée pour permettre le départ de tous ceux qui doivent être protégés. — Florence Parly (@florence_parly) August 27, 2021

المصدر: وكالات