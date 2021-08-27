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وزير الخارجية الفرنسي: عملية الإجلاء من مطار كابل انتهت بسبب تعذر توفير الأمن

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وزير الخارجية الفرنسي: عملية الإجلاء من مطار كابل انتهت بسبب تعذر توفير الأمن
Reuters
مطار كابل
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أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان يوم الجمعة أن فرنسا ستبقي على الاتصالات مع مسؤولي طالبان في أفغانستان لضمان السماح للأفراد المهددين بالخطر بمغادرة البلاد.

وأوضح الوزير في بيان مشترك مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي أن عملية الإجلاء الفرنسية من مطار كابل انتهت مساء الجمعة بسبب تعذر توفر الأمن ومسارعة القوات الأمريكية للرحيل.

وأفاد بأن موظفي السفارة الفرنسية في كابل موجودون حاليا في الإمارات.

وأوضحت وزيرة الدفاع أن باريس ستواصل مساعدة الراغبين في مغادرة أفغانستان وأضافت أن نحو ثلاثة آلاف فرد منهم 2600 أفغاني، نقلوا إلى فرنسا خلال العملية.

وأشادت الوزيرة بالتزام الجنود والدبلوماسيين الفرنسيين وضباط الشرطة الذين خاطروا بحياتهم بالسماح لآلاف الأشخاص بالهروب من الرعب، كما وجهت الشكر لحلفاء باريس على تضامنهم ودعمهم لهذه العملية التي أجريت باحترافية.

المصدر: وكالات

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