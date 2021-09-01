التحالف العربي يعلن اعتراض طائرتين مفخختين
أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تدمير طائرتين مفخختين في الأجواء اليمنية، وفق ما ذكر الإعلام السعودي.
ونقلت "الإخبارية" عن التحالف قوله: "اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية"، لافتا إلى أن هذا يعد "تصعيدا عدائيا من الميليشيا الحوثية بمحاولات استهداف المدنيين".
وأضاف التحالف: "نتخذ وننفذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية".
#التحالف: اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية#الإخبارية_عاجل— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) September 1, 2021
#التحالف: نتخذ وننفذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية#الإخبارية_عاجل— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) September 1, 2021
كما أعلن بعد أقل من ساعة عن اعتراض طائرة مفخخة ثانية قائلا: "قوات التحالف الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة ثانية في الأجواء اليمنية".
التحالف: قوات التحالف الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيرة مفخخة ثانية في الأجواء اليمنية#الإخبارية_عاجل— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) September 1, 2021
المصدر: "الإخبارية"
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