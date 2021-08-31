 
مباشر

التحالف العربي يعلن اعتراض طائرة مفخخة ثانية حاولت مهاجمة مطار أبها وأنباء عن 8 إصابات

أخبار العالم العربي

التحالف العربي يعلن اعتراض طائرة مفخخة ثانية حاولت مهاجمة مطار أبها وأنباء عن 8 إصابات
Reuters AHMED YOSRI
المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r6hb

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن "اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة ثانية أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي"،

إقرأ المزيد
التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة للحوثيين حاولت استهداف مطار أبها
التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة للحوثيين حاولت استهداف مطار أبها

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن التحالف قوله: "المعلومات الأولية تشير إلى وجود 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية"، مؤكدا أن "الاعتداء الثاني على مطار أبها خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا