التحالف العربي يعلن اعتراض طائرة مفخخة ثانية حاولت مهاجمة مطار أبها وأنباء عن 8 إصابات

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن "اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة ثانية أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيون)، حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي"،

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ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن التحالف قوله: "المعلومات الأولية تشير إلى وجود 8 إصابات وتضرر طائرة مدنية"، مؤكدا أن "الاعتداء الثاني على مطار أبها خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب".

#التحالف: اعتراض وإسقاط طائرة مفخخة ثانية حاولت الهجوم على مطار #أبها الدولي #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) August 31, 2021

#التحالف: الاعتداء الثاني على مطار #أبها خلال 24 ساعة يمثل جريمة حرب#الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) August 31, 2021

المصدر: RT