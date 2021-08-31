التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة للحوثيين حاولت استهداف مطار أبها

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن التحالف العربي في اليمن اعترض الاثنين طائرة مسيرة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية، لاستهداف مطار أبها الدولي في السعودية.

وقال التحالف إن "شظايا الطائرة تناثرت في محيط المطار بعد إصابتها، دون أن يؤدي ذلك لخسائر مادية أو بشرية".

وحمل التحالف الحوثيين المسؤولية عن "الاستمرار بمحاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية"، مشددا على أنه "يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية".

المصدر: "رويترز"