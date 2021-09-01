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قطر تدين محاولتي استهداف الحوثيين مطار أبها السعودي

أخبار العالم العربي

قطر تدين محاولتي استهداف الحوثيين مطار أبها السعودي
Reuters IBRAHEEM AL OMARI
العاصمة القطرية الدوحة
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أعربت قطر عن "إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولتي استهداف مطار أبها السعودي من قبل جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن".

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها إن "استهداف المنشآت المدنية والمرافق الحيوية عمل تخريبي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية".

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وأضافت أن "قطر تجدد موقفها الثابت الرافض للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب".

وأعربت عن تمنيها للجرحى بالشفاء العاجل.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية أعلن الثلاثاء عن "اعتراض وإسقاط طائرتين مفخختين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" الحوثية، حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي".

وأفادت قناة "الإخبارية السعودية" بـ"إصابة 8 أشخاص وتضرر طائرة مدنية جراء الهجومين".

المصدر: "الراية" + RT

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