 
مباشر

وزير الدفاع الأمريكي يشكر أمير قطر على المساعدة في "دعم السلام بأفغانستان"

أخبار العالم العربي

وزير الدفاع الأمريكي يشكر أمير قطر على المساعدة في
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r6oe

أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن شكره لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني على جهود بلاده في "دعم السلام في أفغانستان وتسهيل عمليات إجلاء المدنيين من هناك".

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الشيخ تميم تلقى اتصالا هاتفيا من أوستن مساء اليوم، استعرضا خلاله "آخر تطورات الأوضاع في أفغانستان"، كما استعرضا "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأوجه تعزيزها".

إقرأ المزيد
صورة - آخر جندي أمريكي يغادر أفغانستان.. من هو؟
صورة - آخر جندي أمريكي يغادر أفغانستان.. من هو؟

يأتي ذلك بعد الإعلان الأمريكي عن خروج آخر الجنود الأمريكيين من أفغانستان، التي أعادت حركة "طالبان" السيطرة عليها.

ورعت العاصمة القطرية الدوحة المفاوضات التي استمرت عاما بين حركة "طالبان" والحكومة الأفغانية، قبل أن تبدأ الحركة سيطرتها على مناطق في أفغانستان تزامنا مع الإعلان عن قرب إجلاء القوات الأمريكية منها.

 

المصدر: "قنا" + RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا