وزير الدفاع الأمريكي يشكر أمير قطر على المساعدة في "دعم السلام بأفغانستان"
أعرب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن عن شكره لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني على جهود بلاده في "دعم السلام في أفغانستان وتسهيل عمليات إجلاء المدنيين من هناك".
وقالت وكالة الأنباء القطرية إن الشيخ تميم تلقى اتصالا هاتفيا من أوستن مساء اليوم، استعرضا خلاله "آخر تطورات الأوضاع في أفغانستان"، كما استعرضا "العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأوجه تعزيزها".
يأتي ذلك بعد الإعلان الأمريكي عن خروج آخر الجنود الأمريكيين من أفغانستان، التي أعادت حركة "طالبان" السيطرة عليها.
ورعت العاصمة القطرية الدوحة المفاوضات التي استمرت عاما بين حركة "طالبان" والحكومة الأفغانية، قبل أن تبدأ الحركة سيطرتها على مناطق في أفغانستان تزامنا مع الإعلان عن قرب إجلاء القوات الأمريكية منها.
المصدر: "قنا" + RT
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