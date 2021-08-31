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صورة - آخر جندي أمريكي يغادر أفغانستان.. مو هو؟

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صورة - آخر جندي أمريكي يغادر أفغانستان.. مو هو؟
Reuters
مطار كابل
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نشرت القيادة المركزية الأمريكية على حسابها في "تويتر" فجر اليوم الثلاثاء، صورة ليلية لآخر جندي أمريكي يغادر أرض أفغانستان.

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وكتبت القيادة في تعليق على هذه الصورة: "صورة لـ اللواء في الجيش الأمريكي "كريس دوناهيو"، قائد الفرقة المجوقلة الـ 82، والذي يعتبر آخر عنصر من القوات الأمريكية يغادر أفغانستان. وبمغادرته تم استكمال المهمة الأمريكية لإجلاء المواطنين الأمريكيين، والأفغان من حاملي تأشيرة الهجرة الخاصة، بالإضافة إلى الأفغان المعرضين للخطر".

وأعلن البنتاغون خروج آخر جندي أمريكي من أفغانستان ليل الإثنين، لتنتهي بذلك حرب استمرت 20 سنة سيطرت في أعقابها حركة طالبان على البلاد.

المصدر: تويتر

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