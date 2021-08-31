فيديو.. لحظة الانفجار بمعمل في ضاحية بيروت الجنوبية

نشر ناشطون لبنانيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة وقوع انفجار، في معمل لتصنيع سخانات المياه أسفر عن سقوط 3 قتلى، في الضاحية الجنوبية لبيروت الاثنين.

وأظهر الفيديو لحظة الانفجار، وقد التقطته كاميرا مراقبة من أحد المباني المجاورة.

لحظة انفجار معمل الشامي للقازانات في برج البراجنة . pic.twitter.com/ngUtilqCVS — ‏﮼مـصـدر ‏﮼مسـؤول (@MMas2ool) August 30, 2021

وكان مراسلنا في بيروت، أفاد بأن انفجارا وقع داخل معمل لتصنيع سخانات المياه (القازانات) في منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت أسفر عن سقوط قتلى.

وقالت وسائل إعلام لبنانية إنه خلال عملية تلحيم لأحد الخزانات في المعمل دوى انفجار أدى إلى مقتل صاحب الشركة و2 من العمال، لكن السلطات الرسمية لم تعلن بعد سبب الانفجار.

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المصدر: RT