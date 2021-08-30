مراسلنا: قتلى بانفجار داخل معمل لتصنيع سخانات المياه في لبنان
أفاد مراسلنا في لبنان بأن انفجارا وقع داخل معمل لتصنيع سخانات المياه (القازانات) في منطقة برج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت أسفر عن سقوط 3 قتلى.
وبحسب المعلومات الأولية، أدى الانفجار إلى مقتل 3 أشخاص، وقد وصلت قوة من الجيش اللبناني ومخابراته وطوقت المكان.
وأفاد شهود عيان لإذاعة "صوت لبنان" بأنه وخلال عملية تلحيم لأحد الخزانات في المحلة دوى انفجار أدى إلى مقتل صاحب الشركة و2 من العمال.
#برج_البراجنةpic.twitter.com/28UchIzlg2— Yvana El Khoury (@yvana_el) August 30, 2021
هذا وأعلن رئيس بلدية برج البراجنة عاطف منصور أن "المعلومات متضاربة عن أسباب الإنفجار في المعمل"، مؤكدا "سقوط ثلاث ضحايا وأن الأجهزة الأمنية تطوق المكان".
المصدر: RT + "صوت لبنان"
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