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مصر.. تنفيذ أول مشروع قطار سريع لمسافة 660 كم وبتكلفة 9 مليارات دولار

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مصر.. تنفيذ أول مشروع قطار سريع لمسافة 660 كم وبتكلفة 9 مليارات دولار
Reuters Amr Dalsh
محطة قطارات في مصر
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تعمل مصر على تنفيذ أول مشروع قطار سريع في البلاد من العين السخنة حتى مرسى مطروح بمسار يبلغ حوالي 660 كم، وبكتلفة تصل إلى 9 مليارات دولار.

وأفاد موقع "اليوم السابع" بأنه رصد أعمال تنفيذ المشروع الذي يبدأ مساره من العين السخنة على ساحل البحر الأحمر منطلقا موازيا لطريق الغردقة ـ القاهرة وسط المناطق الصحراوية والجبال، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة ووصولا إلى الجبال التي تسبق 15 مايو وحلوان، متجها إلى أكتوبر ومنها إلى الإسكندرية وبرج العرب والعلمين حتى يصل مطروح".

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 وأشار إلى بدء "أعمال تجهيز المسار وشق الجبال فى المسافة من حلوان و15 مايو حتى العاصمة الإدارية لينتهى مسار المشروع بمحطته الأخيرة داخل ميناء العين السخنة، حيث تلجأ شركات المقاولات المشاركة في تنفيذ المشروع لاستخدام المتفجرات في تفجير الجبال المتعارضة مع مسار مشروع أول قطار سريع، حيث تم تقسيم المسار إلى قطاعات وتوزيعه على شركات المقاولات المصرية".

وأضاف أن "شركات المقاولات المصرية تنجز أعمال تجهيز المسار والطريق الذي سيسير عليه القطار السريع بالتوازي مع الشروع في إنشاءات المحطات المتواجدة بالمسار، بعدما تم الانتهاء من أعمال تحديد المسار بالكامل وأعمال الرفع المساحي بطول المشروع الذي تقترب تكلفته من 9 مليارات دولار، فيما ستقوم شركة "سيمنز" العالمية بتنفيذ نظم الإشارات والاتصالات بالمشروع وتوريد القطارات التي ستعمل به بعد تنفيذه".

 

المصدر: "اليوم السابع"

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