مصر.. قرار بترك عربات القطارات الأخيرة فارغة

قررت هيئة السكة الحديد في مصر ترك العربة الأخيرة من كافة قطاراتها فارغة من الركاب، بأمر من وزير النقل المصري، كامل الوزير.

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ووفقا لوسائل الإعلام المصرية فإن الهدف من القرار هو مواجهة حوادث تصادم القطارات ببعضها وتقليل أعداد الضحايا الناتجة عن مثل هذه الحوادث.

وأوضحت أن القرار يتضمن استبدال العربة الأخيرة من القطارات بعربة تترك فارغة من الركاب، أو تخصص لشحن الأمتعة بها.

كما ستخرج العربة الأخيرة من القطار من الورشة في حال قرار تركها فارغة مغلقة، أبوابها بالمفاتيح، حيث أصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات للورش بغلق أبواب العربة الأخيرة من القطارات بمفاتيح قبل توجهها للمحطة للقيام برحلاتها، على أن تترك المفاتيح في عهدة عنصر الأمن بالقطار.

وطالبت هيئة السكة الحديد شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة التابعة لها توفير العدد الكافي من أفراد الأمن الإدارى لغلق العربة الأخيرة ومنع تواجد بها أي أشخاص.

كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص يتواجد بالعربة الأخيرة من أي قطار، وذلك حفاظا على سلامة الركاب ومسير القطارات.

المصدر: اليوم السابع