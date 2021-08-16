مصر.. ضبط ناشر فيديو لاشتعال أحد القطارات في محافظة الجيزة

نجحت أجهزة الأمن المصرية في ضبط ناشر فيديو مفبرك على "فيسبوك" لاشتعال أحد القطارات بالبدرشين في محافظة الجيزة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد كثفت جهودها لكشف ملابسات تداول الفيديو الذي يصور قطارا مشتعلا وأرفق بتعليق.. "القطار مشتعل بالبدرشين.. أين المسؤولين".

وبفحص المقطع تبين عدم صحة ما تم تداوله، وأمكن تحديد القائم على نشر الفيديو.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأنه تبين أنه عامل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، مؤكدة أن قوات الأمن أوقفته.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، أفاد بنقل الفيديو من إحدى الصفحات دون التأكد من صحته.​

المصدر: وسائل إعلام مصرية