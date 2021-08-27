 
مباشر

الجيش الإسرائيلي يعتقل عددا من الصحفيين جنوب الخليل (فيديو)

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r5je

أفادت مراسلتنا في الضفة الغربية بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل 7 صحفيين خلال تغطيتهم اعتصاما لأهالي مسافر يطا جنوب الخليل ضد مصادرة الأراضي.

إقرأ المزيد
الجيش الإسرائيلي: ضبط مخبأ للأسلحة في مداهمة بالضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي: ضبط مخبأ للأسلحة في مداهمة بالضفة الغربية

وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن "القوات الإسرائيلية قمعت اليوم الجمعة وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم، في مسافر يطا جنوب الخليل، واحتجزت عددا من المواطنين والمتضامنين الأجانب والصحفيين".

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور لـ"وفا" إن "جنود الاحتلال هاجموا المواطنين والمتضامنين الأجانب المشاركين في الوقفة واعتدوا عليهم واحتجزوا عددا من المواطنين بينهم متضامنون أجانب وصحفيون".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أغلق الطرق المؤدية إلى مكان الفعالية وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة.

المصدر: RT+وكالة "وفا"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا