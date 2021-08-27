الجيش الإسرائيلي يعتقل عددا من الصحفيين جنوب الخليل (فيديو)

أفادت مراسلتنا في الضفة الغربية بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل 7 صحفيين خلال تغطيتهم اعتصاما لأهالي مسافر يطا جنوب الخليل ضد مصادرة الأراضي.

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وأفادت وكالة "وفا" الفلسطينية بأن "القوات الإسرائيلية قمعت اليوم الجمعة وقفة منددة بالتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم، في مسافر يطا جنوب الخليل، واحتجزت عددا من المواطنين والمتضامنين الأجانب والصحفيين".

وقال منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان شرق يطا وجنوب الخليل راتب الجبور لـ"وفا" إن "جنود الاحتلال هاجموا المواطنين والمتضامنين الأجانب المشاركين في الوقفة واعتدوا عليهم واحتجزوا عددا من المواطنين بينهم متضامنون أجانب وصحفيون".

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي أغلق الطرق المؤدية إلى مكان الفعالية وأعلنها منطقة عسكرية مغلقة.

المصدر: RT+وكالة "وفا"