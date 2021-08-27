الجيش الإسرائيلي: ضبط مخبأ للأسلحة في مداهمة بالضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة أن عناصره "ضبطوا مخبأ كبيرا للأسلحة النارية وعشرات قطع الأسلحة في مداهمة ليلية في الضفة الغربية".

وقال الجيش إنه "تم العثور على عشرة مسدسات وأربع بنادق وأكثر من 130 مخزن أسلحة وأسلحة أخرى غير مجمعة داخل منزل فلسطيني بالقرب من الخليل"، مبينا أنه "لم يتم القبض على أي من المشتبه بهم فيما يتعلق بالمخبأ، لكن الجيش قال إن تحقيقا جار لتحديد مكان المتورطين".

وقال قائد منطقة الضفة الغربية في الشرطة يوسي غولان: "إنني أشيد بنشاط القوات، فهو نشاط عملياتي مخطط له أدى إلى الاستيلاء على العديد من الأسلحة التي تنطوي على احتمال كبير لمخاطر عامة وأمن قواتنا".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"