مصر.. الفنان أحمد بدير يعلق على ظهوره المثير للجدل وعلاقة سوريا بالأمر

علق الفنان المصري أحمد بدير على تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورته بلحية وهو يرتدي نظارة وجلبابا أبيض.

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وقال الفنان أحمد بدير، ضاحكا تلقيت عددا من الاتصالات بخصوص هذه الصورة، التي اعتقد البعض أنها تشير إلى اعتزالي الفن، ولم أكن أعلم أن هذه الصورة ستحدث كل هذه الضجة.

وأضاف بدير، أن "الموضوع كله هو أن هذه الصورة لشخصية أجسدها في مسلسل من إنتاج مشترك بين سوريا ودبي بعنوان "ليالي الشمال"، وكنت في دبي لاستكمال تصوير مشاهدي، وعدت منذ أيام، وأتمنى أن ينال العمل إعجاب الجمهور عندما يتم عرضه".

وآخر أعمال أحمد بدير، مسلسل "بين السما والأرض" بطولة هانى سلامة، درة، يسرا اللوزى، سوسن بدر، نجلاء بدر، نورهان، ندى موسى، أحمد بدير، منى عبد الغنى، محمود الليثى، أحمد السلكاوى، مصطفى درويش، غادة أسامة والعمل سيناريو وحوار إسلام حافظ، والقصة مأخوذة عن قصة الأديب الكبير نجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل، إنتاج شركة سينرغي.

المصدر: الوطن