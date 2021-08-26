الرباط غاضبة من الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي‎

ذكر موقع "هسبريس" نقلا عن مصادر من داخل اتحاد المغرب العربي أن العلاقة بين الرباط والأمين العام للاتحاد الطيب البكوش، ليست على ما يرام بعد التقارب بين الأخير والجزائر.

ووفقا لمصادر "هسبريس"، فبعد اقتراح الرئيس التونسي قيس سعيد بديلا عن الطيب البكوش طلب الأخير دعم الجزائر لوقف تغيير الأمين العام ومن أجل ذلك شرع في تحركات تعرقل مصالح المغرب.

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وأولى هذه التحركات حسب الموقع المغربي هو التنسيق مع الجزائر لعرقلة مفاوضات الأطراف الليبية التي استضافها المغرب ابتداء من الحوار الليبي من 6 إلى 8 سبتمبر 2020.

وحسب المصادر ذاتها، فقد بعثت الجزائر مذكرة إلى الأمين العام تحثه على عدم إصداره أي بلاغ أو بيان إشادة بالجهود المغربية كما كان يتم في السابق، وهو ما تم فعلا، ليأتي بعدها تجميد التعامل ورفض وزير الخارجية المغربي استقبال البكوش، فضلا عن عدم المشاركة في الاجتماعات التقنية.

وأضافت مصادر "هسبريس" أن المغرب خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي بالأمانة العامة للاتحاد المغاربي، كما لم يرد لمدة تتجاوز 10 أيام على طلب اجتماع وزراء خارجية البلدان الخمسة رغم موافقة باقي الدول.

المصدر: "هسبريس"