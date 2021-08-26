الجزائر تتجه للاستغناء عن نقل الغاز إلى إسبانيا عبر الأراضي المغربية

أفاد مراسل RT في الجزائر بأن السلطات الجزائرية تتجه نحو توريد الغاز مباشرة إلى إسبانيا عبر "ميدغاز"، والاستغناء عن الأنابيب العابرة للأراضي المغربية.

واستقبل وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب سفير إسبانيا لدى الجزائر فرناندو موران كالفو سوتيلو.

وشدد على التزام الجزائر التام بتغطية جميع إمدادات الغاز الطبيعي الإسباني عبر "ميدغاز".

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وبحث الطرفان علاقات التعاون بين الجزائر وإسبانيا في مجال الطاقة ووصفاها بالممتازة لاسيما تلك المتعلقة بتوريد الغاز للسوق الإسباني من الجزائر.

ورحب وزير الطاقة والمناجم بالعلاقات الممتازة بين البلدين في هذا المجال، وجدد التأكيد على إرادة الجزائر لتعزيز هذه العلاقات والشراكة بما يعود بالنفع على الطرفين.

كما أكد على القدرات المتاحة لبلاده لتلبية الطلب المتزايد على الغاز من الأسواق الأوروبية وخاصة السوق الإسبانية، وذلك بفضل المرونة من حيث قدرات التسييل المتاحة للبلاد.

كما تطرق الوزير إلى قانون المحروقات الجديد وتأثيره على الشراكة من خلال دعوة الشركات الإسبانية لتعزيز وجودها في الجزائر والاستفادة من المزايا التي يوفرها التشريع الجديد.

المصدر: RT