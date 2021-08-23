مصر.. أول وزارة تمنع غير المحصنين من موظفيها ضد كورونا من دخول منشآتها

أعلن وزير الزراعة المصري السيد القصير أنه "لن يتم السماح لأي موظف لم يحصل على التطعيم المضاد لكورونا بدخول الوزارة"، مشيرا إلى ضرورة وجود الشهادة الخاصة بذلك.

وشدد القصير على "ضرورة التزام كافة العاملين بالوزارة وقطاعاتها المختلفة، للحصول على اللقاح، للوقاية من الفيروس".

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لافتا إلى أن "هناك تنسيقا بين وزارتي الزراعة والصحة، لتوفير اللقاح للعاملين بالوزارة، طبقا لتعليمات مجلس الوزراء، بأن تتولى كل وزارة الترتيب والتنسيق مع وزارة الصحة، لحصول العاملين بالوزارات على اللقاح، لزيادة أعداد الحاصلين على اللقاحات، لحماية ووقاية المواطنين من هذا الفيروس".

ودعا كافة العاملين في الوزارة وقطاعاتها المختلفة إلى الحصول على اللقاح للوقاية من الفيروس.

المصدر: RT