مصر.. منع العاملين بالقطاع الصحي والحكومي من دخول المؤسسات في حال عدم تلقيهم لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، أنه "مع بداية شهر أكتوبر المقبل، لن يسمح للعاملين بالقطاع الصحي والحكومي العمل بدون لقاح ضد فيروس كورونا".

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وأكدت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أنه "سيتم توزيع لقاح "سينوفاك" المصري المضاد لفيروس كورونا بكل مراكز الصحية للتطعيم بلقاح ذد هذا الفيروس"، داعية المواطنين إلى "التسجيل الفوري لتلقي اللقاح، للحصول عليه لحماية أنفسهم والآخرين".

وأفادت هالة زايد أنه "لن يتم البدء في إعطاء أي جرعات تنشيطية ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للعاملين بالقطاع الصحي، وذلك وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، حيث أن الأولوية حاليًا لتطعيم من لم يتلق اللقاح"، مشيرة إلى أن "مصر ستنتج ما يقرب من 12.5 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" المصري المضاد لفيروس كورونا، وأنه سيتم توريد ما يقارب من 5.2 مليون جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لهذا الفيروس خلال شهر سبتمبر القادم".

وجاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزيرة الصحة والسكان المصرية مع وزير الصحة الجيبوتي، وذلك للإعلان عن سبل التعاون بين البلدين في مجال الصحة العامة.

المصدر: RT