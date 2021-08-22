"لجنة الصحة" في مصر: تطعيم المواطنين المصريين ضد كورونا سيكون إجباريا

شدد أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب المصري، عضو اللجنة العليا للفيروسات، على "جدية الدولة بشأن التوسع في تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا".

إقرأ المزيد

وفي تصريحات لصحيفة "الوطن"، قال أشرف حاتم: "سنحتاج في فترة من الفترات ومع تحور فيروس كورونا، إلى إصدار قرار بتطعيم المواطنين إجباريا لمواجهة هذا الفيروس اللعين"، لافتا إلى أن "تنظيم عملية التطعيم في مصر لا تحتاج لسن تشريع وتطبق بقرار حكومي".

وفي إطار الحديث عن عملية التطعيم للطلاب والكادر التعليمي، أشار عضو اللجنة العليا للفيروسات أن "الدولة وضعت خطة قبل بداية العام الدراسي الجديد، لتطعيم جميع العاملين بهيئات التدريس في وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي ضد فيروس كورونا، وأن حجم هذه الفئة قد يتعدى 3 ملايين شخص".

وأكمل موضحا: "التطعيم سيكون إجباريا وليس اختياريا لكل طلاب الجامعات فوق سن الـ18 عاما، لاسيما أن هذا العمر هو الذي يمكن فيه للشخص داخل مصر، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية الحصول على تطعيم ضد فيروس كورونا، وهؤلاء الطلاب يمثلون 3 ملايين طالب وطالبة، لكن دون سن 18 عاما لن يحصلوا على اللقاح".

ولفت أشرف حاتم إلى "ضرورة التوسع خلال الفترة المقبلة في إنشاء أماكن مخصصة لتلقي المواطنين للتطعيم ضد فيروس كورونا".

وأكد أن ذلك يأتي في إطار "منع التكدس والتقليل من فرص انتشار الوباء اللعين"، لافتا إلى "ضرورة تكاتف كل الجهات الأهلية مع الدولة لتجهيز أماكن يتاح من خلالها حصول المواطن على لقاح ضد هذا الفيروس".

المصدر: RT