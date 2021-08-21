أول رئيس إذاعة مصرية من ذوي الهمم: على البعض أن يراجعوا نظرتهم لنا

قال رئيس شبكة القرآن الكريم المذيع رضا عبد السلام، إنه بكى بشدة فور إبلاغه من قبل رئيس الإذاعة المصرية بأنه أصبح رئيسا لشبكة القرآن الكريم لأنه لم يكن يتوقع ذلك، رغم أنه كان مرشحا.

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وأضاف عبد السلام وهو أول رئيس إذاعة من ذوي الهمم (ذوي الإعاقة) في مصر، أنه "حرم في البداية من الانضمام إلى إذاعة القرآن الكريم"، موضحا: "جمعني موقف بحلمي البلك عندما كان رئيسا للجنة اختبار المذيعين، وقبل ذلك كنت دخلت امتحانا ولم يمتحونني.. لما شافوا شكلي قالوا ده مينفعش، لأني كنت أكتب بفمي".

وتابع خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية:"طلبت منه أن يختبرني، ووافق وبعد نهاية الامتحان كتب يقبل مذيعا للهواء في إذاعة القرآن الكريم". وقال إن هذه الواقعة كانت بداية حياته المهنية في الإذاعة، وبعدما بدأ عمله واجه عقبات أخرى بسبب الإعاقة، لكنه كان صابرا ومصرا على هزيمة الصعاب.

وأشار إلى أنه: "في بعض الأحيان أعذر من ينظرون نظرة دونية تجاهنا، لكن يجب أن نراجع أنفسنا تجاه ذوي الهمم، لأن هذه الفئة يجب أن تعيش وان تتاح لها الفرص حتى نكون منتجين، فذوي الاحتياجات الخاصة يمثلون 10% من المجتمع المصري ويجب استغلالهم".

ولفت إلى أن محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية اتصل به وأخبره بأنه أصبح رئيسا لشبكة القرآن الكريم فبكى بشدة، لأنه لم يكن يتوقع ذلك رغم أنه كان مرشحا، حيث أن إذاعة القرآن الكريم أكبر وأول إذاعة للقرآن الكريم في العالم.

وشدد على أن "إذاعة القرآن الكريم من معالم التيسير والفقه الوسطي، وستسمر ذلك من أجل تأدية هذه الرسالة"، مشيرا إلى أن لديه خطة لدعم الإذاعة حتى يكون للمتحدثين البارزين وجود فيها، عن طريق نشر الفكر والعلوم الإسلامية، حيث ستتم الاستعانة بهم في البرامج أو في الفقرات البينية".

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT