العثماني: المغرب يتعرض لعملية عدوانية مقصودة

قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، إن بلاده تتعرض لما وصفها بـ "عملية عدوانية مقصودة" ومحاولات لتوريط المغرب في مشاكل وخلافات مع بعض الدول.

وفي كلمة في افتتاح أعمال مجلس الحكومة، استحضر العثماني خطاب الملك المغربي محمد السادس قبل يومين، وقوله إن "أعداء الوحدة الترابية للمملكة ينطلقون من عدد من المواقف الجاهزة والمتجاوزة، ولا يريدون أن يبقى المغرب حرا".

وقال العثماني إن خطاب الملك أوضح أن تلك الأطراف تقوم بـ "تجنيد كل الوسائل الممكنة، الشرعية وغير الشرعية، وتوزيع الأدوار، واستعمال وسائل تأثير ضخمة، لتوريط المغرب في مشاكل وخلافات مع بعض الدول".

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وأضاف أنهم "دبروا حملة واسعة لتشويه صورة مؤسساتنا الأمنية، ومحاولة التأثير على قوتها وفعاليتها في الحفاظ على أمن واستقرار المغرب".

وشدد رئيس الحكومة على ما خلص إليه الخطاب الملكي من أن "مؤامرات أعداء وحدتنا الترابية لا تزيد المغاربة إلا إيمانا وإصرارا على مواصلة الدفاع عن وطنهم والدفاع عن مصالحه العليا".

واستحضر العثماني ما قاله الملك من إشارات وصفها بأنها مهمة جدا، ومنها أن يبقى المغرب قويا بمؤسساته، خاصة في أوقات التهديدات، ليقول إن ذلك "تأكد بالملموس في مواجهة الهجمات المدروسة التي يتعرض لها المغرب في الفترة الأخيرة" وأضاف أن "الغرب مستهدف لأنه دولة عريقة".

المصدر: "هسبريس"