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ملك المغرب: دول ومنظمات تستهدف بلدنا بهجمات عدائية مدروسة

أخبار العالم العربي

ملك المغرب: دول ومنظمات تستهدف بلدنا بهجمات عدائية مدروسة
Reuters ANF/zuz
العاهل المغربي محمد السادس
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قال الملك المغربي محمد السادس، اليوم الجمعة، إن المملكة تتعرض لهجمات مدروسة من طرف "بعض الدول والمنظمات".

وأضاف في خطاب بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لـ"ثورة الملك والشعب"، أن المغرب يتعرض لهذه الهجمات "لما يتمتع به من نعمة الأمن والاستقرار في ظل التقلبات العالمية".

وندد الملك محمد السادس بـ"الحملة المدروسة التي تسعى إلى تشويه المؤسسة الأمنية"، معتبرا أن الأعداء لا يريدون المغرب موحدا وقويا.

ولفت إلى أن "المغرب تغير ولا يقبل المساس بمصالحه العليا ويحرص على علاقة قوية وبناءة خاصة مع دول الجوار"، مؤكدا أن "مؤامرات أعداء الوحدة الترابية لا تزيد المغرب إلا إيمانا وإصرارا على الدفاع عن مصالحه العليا".

المصدر: "هسبريس"

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