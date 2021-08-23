الولايات المتحدة تضع قيودا جديدة للدخول إلى مطار كابل

نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر أن الولايات المتحدة ستسمح فقط للأمريكيين وحاملي البطاقة الخضراء ومواطني بلدان الناتو بدخول مطار كابل.

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كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا أن مطار العاصمة الأفغانية كابل سيتم إغلاقه لمدة 48 ساعة لإجلاء أولئك الموجودين بالفعل على أرضيته، ويصل تعداد هؤلاء إلى المئات.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، قد هدد في وقت سابق حركة "طالبان" المتطرفة، برد سريع قوي في حال منعها مواطني الولايات المتحدة من مغادرة أفغانستان.

وفي سياق ذي صلة، صرّح مسؤول في حركة "طالبان" بأن القوات الأجنبية في أفغانستان لم تسع إلى تمديد المهلة التي حددتها لمغادرة البلاد والتي تنتهي في 31 أغسطس الجاري.

المصدر: RT