مصر تعلن رسميا بدء الموجة الرابعة لكورونا وتشير إلى ارتفاع أعداد الإصابات بشكل واضح

أعلن محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية في مصر، أن "البلاد بدأت الموجة الرابعة لفيروس كورونا"، مشيرا إلى أن "إصابات كورونا تزداد بنسب واضحة للغاية".

وفي تصريح لقناة "الشمس" المصرية، توقع تاج الدين "زيادة إصابات كورونا خلال الفترة المقبلة حتى الوصول إلى ذروة الموجة الرابعة"، معربا عن "أمنياته في أن تكون الحالات بسيطة ومتوسطة".

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ونوه إلى أن "زيادة الإصابات تؤدي إلى زيادة الحالات التي تحتاج الدخول إلى المستشفى والوضع على التنفس الصناعي"، موضحا أن "موجات كورونا تتشابه ما بين بعضها في زيادة الحالات حتى الوصول إلى الذروة ثم الانخفاض مرة أخرى".

وأكد أن "إصابات كورونا لم تختف"، متابعا: "نحذر بشدة وحذرنا قبل العيد من التجمعات في الساحل الشمالي، المرض موجود بكل تداعياته وكل يوم نعلن حالات جديدة ونسب وفيات".

وشدد على أن "اللقاحات المضادة لكورونا ليست الحل الوحيد للفيروس وإنما الاستمرار في الوقاية بكل الأساليب المتاحة".

وأضاف: "من يصاب بالمرض يعاني معاناة شديدة، والأسر تعاني لأن المرض ينتشر بين أفرادها نتيجة المخالطة، ويجب الاستمرار في الوقاية خلال الفترة المقبلة".

المصدر: "الشروق"