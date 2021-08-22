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مراسلنا: الإعدام شنقا لقاتل مسؤول محلي في العراق

أخبار العالم العربي

مراسلنا: الإعدام شنقا لقاتل مسؤول محلي في العراق
رئيس الحكومة العراقية مع قاتل مدير بلدية كربلاء
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأحد، بأن مجلس القضاء الأعلى أيد حكم الإعدام الصادر بحق قاتل مسؤول محلي بجنوب البلاد.

وذكر مراسل RT، أن محكمة جنايات كربلاء حكمت بالإعدام شنقا حتى الموت بحق قاتل مدير بلدية كربلاء، عبير الخفاجي.

وقبل أيام أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي في العراق حكما بالسجن 12 عاما والطرد من الخدمة بحق القوة الأمنية المكلفة بحماية مدير بلدية كربلاء، عبير الخفاجي.

وفي العاشر من أغسطس الحالي أفاد مراسل RT في العراق بمقتل مسؤول محلي في محافظة كربلاء بجنوب البلاد خلال قيامه بواجبه في إزالة تجاوزات في الشارع العام.

المصدر: RT

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