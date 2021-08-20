مصر.. إحالة متهمين باختلاس 12 مليون جنيه من شركة حراسات إلى المحاكمة

أحال المستشار طارق الحتيتي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بمصر، متهمين باختلاس 12 مليون جنيه من شركة حراسات إلى المحاكمة.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول سائق بشركة "طيبة 2000"، لخدمات الحراسة ونقل الأموال بصفته عاملا بإحدى شركات المساهمة، اختلس أموالا وجدت في حيازته، وتبين أن المتهم قد قام باختلاس مبلغ 12 مليون جنيه والمسلم إليه بسبب وظيفته عقب تحصيله من الجهات المتعاقدة مع الشركة جهة عمله، لحفظه ونقله لإيداعه بحسابات تلك الجهات بالبنوك فاحتبسه لنفسه بنية تملكه.

كما اشترك بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق، بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده المتهم الثاني في كسر خزينة السيارة ونقل المبالغ المالية باستخدام سيارة أخرى وأعد مكانا على مقربة من محل إقامته لإخفاء المبلغ المالي المختلس فيه، فتمت الجريمة.

وأقر المتهم الأول بارتكاب الواقعة والاستيلاء على المبالغ المملوكة لشركة "طيبة" وتمت الجريمة بناء على تحريض من المتهم الثالث واتفاق مسبق مع المتهم الثاني، حيث فروا هاربين لقرية بني غريان بمحافظة المنوفية للاختباء لكن الشرطة تمكنت من ضبطهم.

المصدر: RT