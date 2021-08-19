سوريا.. مقتل 5 من أفراد الجيش السوري باستهداف سيارتهم في ريف درعا

استهدف مجهولون سيارة عسكرية بعبوة ناسفة ما أدى إلى مقتل خمسة بينهم ضابط وإصابة اثنين من أفراد الجيش السوري في ريف درعا جنوب سوريا

وذكرت وسائل إعلام محلية أن السيارة كانت على الطريق بين بلدتي نافعة وعين ذكر (الشبرق) في ريف درعا الغربي حين استهدفها مجهولون.

وقالت صفحات يديرها "حزب البعث العربي الاشتراكي" الحاكم في سوريا، أن بين الضحايا ضابط برتبة نقيب، وأشارت إلى أن السيارة تتبع اللواء 112.

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وتشهد مدينة درعا مفاوضات لإيجاد حل سلمي للوضع فيها، وتم تشكيل مركز تنسيق لتنظيم وإجراء المفاوضات، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، حسبما سبق للناطق باسم اللجنة المركزية للتفاوض في درعا عدنان المسالمة، أن أعلن قبل أيام.

المصدر: وسائل إعلام سورية + RT