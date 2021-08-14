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"الناطق باسم لجنة التفاوض في درعا السورية": الاتفاق على "الخطوط الرئيسية" لحل شامل

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أعلن الناطق باسم اللجنة المركزية للتفاوض في درعا عدنان المسالمة إن جلسة مفاوضات اليوم أسفرت عن الاتفاق على الخطوط الرئيسية لخارطة الطريق التي تتضمن حلا شاملا

 وأوضح المسالمة عبر صفحته في الفيسبوك، أن مباحثات اليوم جرت مع "قائد القوات الروسية أندريه، بحضور ممثل عن الحكومة السورية وممثلين عن اللجان المركزية في درعا، وتم فيها عرض الخطوط الرئيسية لخارطة الطريق التي تحتوي على حل يشمل كامل المنطقة، تبدأ بأسبوعين من استمرار وقف إطلاق النار".

وأضاف المسالمة أن جولات مباحثات وتفاوض ستتم خلال تلك الفترة، كما تشكل لجنة من "الجهات المعنية بتنفيذ الاتفاق، لمتابعة حل الإشكالات طيلة فترة التفاوض".

وأشار عضو لجنة التفاوض إلى أن اللجنة المركزية ستزود بنسخة ورقية عن خارطة الطريق لتطلع عليها ومناقشة كل بند فيها، والخوض في التفاصيل.

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وقال المسالمة إنه سيتم بدءا من الغد، الأحد، تسيير دورية روسية في محيط درعا لمراقبة وقف إطلاق النار ومعاينة الأوضاع ميدانيا.

وكان المسالمة قال إن اجتماعا عقد ظهر أمس مع الجانب الروسي بحضور العماد أندريه، المسؤول الروسي الجديد عن ملف الجنوب، وأضاف أن الجانب الروسي "أكد أنه يسعى مع الأطراف كافة لإيجاد حلول سلمية وعلى وقف إطلاق النار" وأشار إلى أن هناك "خارطة طريق جديدة".

المصدر: RT

 

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