المغرب يعلن السيطرة على حريق غابات شفشاون (فيديو)

سيطرت فرق الإطفاء المغربية الأربعاء على حريق استمر منذ السبت الماضي في غابة بمحافظة شفشاون شمالي البلاد.

وقال المدير الإقليمي لإدارة المياه والغابات في شفشاون رشيد العنزي: "تمت السيطرة على آخر بؤر الحريق".

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وأوضح أن النيران التهمت نحو 1100 هكتار من الغابة 60% منها أعشاب ثانوية، إضافة إلى أشجار الصنوبر والبلوط الفليني والأرز.

وواجهت السلطات صعوبات في إخماد الحريق منذ السبت بسبب حركة الرياح وموجة حر شديدة سجلت مستويات قياسية تجاوزت المعدلات المعتادة خلال هذه الفترة بـ5 إلى 12 درجة بين الخميس والثلاثاء.

وحشدت السلطات أكثر من 520 عنصرا من إدارة المياه والغابات والوقاية المدنية والدرك والجيش لإخماد الحريق مدعومين بثماني طائرات متخصصة في هذا النوع من العمليات.

وفتح تحقيق لتحديد ملابسات اندلاع الحريق بينما لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية.

وسبق أن شهد المغرب موجة حر مماثلة الشهر الماضي أدت إلى اندلاع 20 حريقا، خلال ثلاثة أيام في شهر يوليو الماضي أتت على نحو 1200 هكتار.

المصدر: أ ف ب