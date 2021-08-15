الأردن.. حملة واسعة بمشاركة أكثر من 1000 رجل أمن ضد مروعي المواطنين في الشونة الجنوبية (صور)

أعلنت مديرية الأمن العام في الأردن البدء بتنفيذ حملة أمنية مكثفة في لواء الشونة الجنوبية بعد ورود عدد من الشكاوى من مواطنين بقيام مارقين عن القانون بتهديدهم والتعدي على ممتلكاتهم.

وأكدت المديرية أن الحملة تهدف لتعزيز سيادة القانون ويشارك بها ما يزيد عن 1000 رجل أمن من كافة تشكيلات المديرية سيقومون بأداء واجبهم في التصدي وإيقاف أي تعد على حقوق المواطنين وممتلكاتهم وباستخدام القوة اللازمة إن لزم الأمر وإلقاء القبض على كل من تسول له نفسه المساس بحياة المواطنين وممتلكاتهم.

ولفتت إلى أن مثل هذه السلوكيات لا تمثل قيم وأخلاق هذه المنطقة ونسيجها الاجتماعي ومرتكبوها هم فئة قليلة خارجة عن القانون.

وشددت المديرية على أن الحملة تستمر لحين فرض الأمن وإنهاء كافة التحقيقات في الشكاوى المقدمة وإلقاء القبض على كل من يقوم بتهديد وترويع المواطنين وأن كل من يسلم نفسه من المطلوبين يتم التعامل معه وفقا لأحكام القانون.

وطلبت مديرية الأمن العام من المواطنين عدم التردد بالإبلاغ عن أية شكوى ومن المواطنين القاطنين في المنطقة التعاون مع رجال الأمن أثناء تنفيذهم للحملة ولحين استكمال اهدافها.

المصدر: وسائل إعلام أردنية