الحريري بعد انفجار عكار يدعو الرئيس للاستقالة

على خلفية انفجار صهريج وقود بعكارشمالي لبنان، هاجم رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري بشدة قيادات البلاد بمن فيهم رئيس الجمهورية، متهما إياهم باللامبالاة وداعيا لرحيلهم.

وكتب الحريري عبر تويتر فجر اليوم الأحد أن "مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة ​المرفأ"وأضاف: "ما حصل في الجريمتين، لو كانت هناك دولة تحترم ​الإنسان​ لاستقال مسؤولوها، بدءا برئيس الجمهورية إلى آخر مسؤول عن هذا الإهمال. طفح الكيل. حياة اللبنانيين وأمنهم أولوية الأولويات".

مجزرة #عكار لا تختلف عن مجزرة #المرفأ.

رحم الله الشهداء واسكنهم فسيح جناته

شفى الله الجرحى والمصابين.

ما حصل في الجريمتين لو كان هناك دولة تحترم الإنسان لاستقال مسؤوليها، بدءا برئيس الجمهورية إلى اخر مسؤول عن هذا الإهمال

طفح الكيل.

حياة اللبنانيين و أمنهم اولوية الاولويات. — Saad Hariri (@saadhariri) August 15, 2021

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وأفاد الصليب الأحمر اللبناني بأن 20 فردا على الأقل قتلوا في انفجار صهريج وقود في بلدة تليل بعكار شمالي لبنان الليلة الماضية.

المصدر: RT