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الحريري بعد انفجار عكار يدعو الرئيس للاستقالة

أخبار العالم العربي

الحريري بعد انفجار عكار يدعو الرئيس للاستقالة
Reuters
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على خلفية انفجار صهريج وقود بعكارشمالي لبنان، هاجم رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري بشدة قيادات البلاد بمن فيهم رئيس الجمهورية، متهما إياهم باللامبالاة وداعيا لرحيلهم.

وكتب الحريري عبر تويتر فجر اليوم الأحد أن "مجزرة عكار لا تختلف عن مجزرة ​المرفأ"وأضاف: "ما حصل في الجريمتين، لو كانت هناك دولة تحترم ​الإنسان​ لاستقال مسؤولوها، بدءا برئيس الجمهورية إلى آخر مسؤول عن هذا الإهمال. طفح الكيل. حياة اللبنانيين وأمنهم أولوية الأولويات".

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وأفاد الصليب الأحمر اللبناني بأن 20 فردا على الأقل قتلوا في انفجار صهريج وقود في بلدة تليل بعكار شمالي لبنان الليلة الماضية.

المصدر: RT

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